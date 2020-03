Condividi Pin 0 Condivisioni

Ad oggi i dipendenti autorizzati allo smart working sono il 69% del totale del personale della Città Metropolitana

Vice Sindaco Zotta: “Restate a casa, vi aiuta la Città metropolitana”-

La Città metropolitana di Roma Capitale, attivando lo smart working e garantendo i servizi ai cittadini, vuole allargare la possibilità a tutti i dipendenti, anche non “smartizzabili”, di rimanere nel loro Comune di residenza a disposizione delle Amministrazioni comunali in questo momento di emergenza.

In questo modo, evitiamo al nostro personale di mettersi in viaggio dal territorio provinciale per raggiungere la sede di lavoro e, contemporaneamente, pensiamo di fornire un supporto ai Comuni. Sono garantiti, inoltre, la presenza sul territorio dei servizi di viabilità e di vigilanza.

Ad oggi, i numeri che vedono dipendenti autorizzati allo smart working sono il 69% del totale del personale dipendente di Città metropolitana di Roma.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.