Viabilità e sosta, nuova cartellonistica sul Lungomare dei Navigatori Etruschi

Il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Piccoli accorgimenti per garantire una maggiore fluidità e sicurezza nei parcheggi e nel transito”

“Una nuova cartellonistica stradale sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. Questa mattina, la Multiservizi Caerite ha infatti posizionato nuovi segnali stradali che regoleranno le modalità di sosta e parcheggio sia per le autovetture che per i camper nelle varie aree limitrofe l’arenile. Una misura necessaria che punta a garantire una maggiore fluidità nei parcheggi e nella viabilità, più che mai fondamentale con l’entrata oramai prossima dell’estate e l’arrivo di turisti e villeggianti”. A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco del Comune di Cerveteri che tra le proprie deleghe detiene anche quella alla Polizia Locale, che prosegue:

“Piccoli accorgimenti, contenuti tutti all’interno dell’Ordinanza Dirigenziale n.152 del 20 maggio scorso, con i quali cerchiamo di garantire una maggiore disciplina del traffico e delle soste autorizzate in prossimità della spiaggia in vista della stagione estiva. I cartelli, sono stati posizionati questa mattina dal personale della Multiservizi Caerite, la nostra società municipalizzata, mentre l’intero iter è stato seguito dal Comando di Polizia Locale. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare la nostra Comandante, il Commissario Capo Cinzia Luchetti per aver dato seguito alle indicazioni giunte dall’Assessorato con tempestività e puntualità”.

L’Ordinanza completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri nella sezione Albo Pretorio Online

