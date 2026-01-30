Approvata all’unanimità la nuova legge regionale. Diagnosi precoce, inclusione e supporto alle famiglie al centro del provvedimento

Via libera allo psicologo scolastico: il Lazio rafforza il sostegno agli studenti con DSA

La Regione Lazio compie un passo decisivo nel rafforzamento delle politiche educative e inclusive. Con l’approvazione all’unanimità della nuova legge a favore delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), prende ufficialmente il via anche l’introduzione dello psicologo scolastico negli istituti del territorio regionale.

Il provvedimento nasce con un obiettivo chiaro: garantire a ogni studente pari opportunità di apprendimento, riconoscendo che ogni ragazzo ha un talento unico e che ogni difficoltà merita attenzione e risposte adeguate. La legge mette a disposizione strumenti concreti per sostenere studenti e famiglie, puntando in particolare sulla diagnosi precoce, sull’inclusione scolastica e su un supporto quotidiano lungo tutto il percorso educativo.

L’introduzione dello psicologo scolastico rappresenta uno degli elementi centrali della riforma. Una figura professionale chiamata a lavorare in sinergia con docenti e famiglie, con il compito di intercettare precocemente le difficoltà, favorire il benessere psicologico degli studenti e contribuire a creare un ambiente scolastico più attento ai bisogni individuali.

Grande soddisfazione è stata espressa da Laura Cartaginese, consigliere regionale del Lazio, che ha sottolineato il valore politico e sociale del provvedimento: una legge condivisa trasversalmente, capace di unire maggioranza e opposizione su un tema che riguarda il futuro dei giovani e il diritto allo studio.

“Superare gli ostacoli e valorizzare le capacità di ciascuno” è il principio ispiratore della norma, che punta a trasformare le difficoltà legate ai DSA in un percorso di crescita accompagnato e sostenuto dalle istituzioni. Un segnale forte, che conferma l’attenzione della Regione Lazio verso una scuola più inclusiva, moderna e vicina alle esigenze reali di studenti e famiglie.

