Promozione Ecologica: sconti immediati su nuove paia delle migliori marche per chi rottama le vecchie scarpe

Via alla Rottamazione delle Scarpe Sportive da Todaro Sport Ladispoli, il grande store sportivo dell’area artigianale di Ladispoli (indicazioni stradali).

Promo Ecologica: scarpe vecchie in cambio di scarpe nuove di tutte le migliore marche sul mercato. È l’iniziativa lanciata da Todaro Sport Ladispoli con l’obiettivo di diminuire il volume di rifiuti indifferenziati prodotti a livello locale e avviare ad un corretto recupero i materiali di cui sono composte le scarpe sportive.

“Raccogliamo scarpe da corsa e per qualsiasi altro genere di sport – ha spiegato Cristiano Todaro, ideatore dell’iniziativa – e per incentivare questo concediamo sconti speciali fino al 30% sulle calzature sportive delle migliori marche che trattiamo: Adidas, Asics, Hoka OneOne, Brooks, Saucony, Joma, Altra, Salomon, The North Face, Karhu, Mizuno, e altre”.

“Dopo il successo degli scorsi anni – ha detto Todaro – replichiamo questa iniziativa che vuole non soltanto sottolineare l’importanza per la propria salute, di utilizzare per lo sport solamente calzature in buono, che non siano usurate e deformate dall’utilizzo, e che possano essere confortevoli per il piede, per tutta la muscolatura e per la struttura scheletrica dell’atleta. Ma vogliamo anche contribuire al corretto recupero dei materiali riciclabili, per la salute del nostro ambiente“.

Rottamazione delle Scarpe: per tutto novembre da Todaro Sport Ladispoli

La promozione resterà valida per tutto il mese di Novembre.