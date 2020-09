Share Pin 0 Condivisioni

Messi a dura prova anche i cittadini

Vento forte sul litorale, disagi in tutto il territorio –

Il vento che spira in queste ore sul litorale sta creando molte situazioni di disagio su tutto il territorio. Infatti lungo la costa la mareggiata prodotta sta erodendo molta parte di spiaggia tra Ladispoli e Cerveteri, creando uno spettacolo, secondo alcuni testimoni, a dir poco apocalittico. Il forte vento sta mettendo a dura prova i cittadini, infatti ovunque si registrano alberi pericolati, rami spezzati e segnaletica stradale divelta.

I vigili del fuoco del compartimento locale, contattati dalla nostra redazione per fare il punto sulla giornata, invitano la popolazione a prestare massima attenzione, in particolar modo a non parcheggiare sotto alberi e balconi di abitazioni, questi per evitare situazioni di pericolo generate dalla caduta di oggetti a terra.

Si spera che in serata il vento si attenui poiché tale sta creando inoltre problemi alla circolazione.

Da mettere in nota che per un caso fortuito a Cerveteri in Via della Necropoli la caduta di un ramo per poco non colpisce un’automobile in transito che poi fermatasi, ha visto l’automobilista e il conducente scendere dal mezzo e provvedere a rimuovere loro stessi l’ostacolo.

Per le segnalazioni il numero telefonico unico è il 112.