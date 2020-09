Share Pin 3 Condivisioni

Traffico per alcune ore bloccato

Incidente sull’A12, prende fuoco un’autovettura: intervengono i Vigili del Fuoco –

Alle ore 13:20 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso l’Autostrada A12 al km 61,700 in direzione di Roma per un incidente stradale fra un’autovettura che si è inoltre incendiata e un piccolo autocarro. Ferito in conducente dell’autovettura. Traffico per alcune ore bloccato. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia di Stato e personale di Autostrade.

Nel pomeriggio Vigili del Fuoco impegnati in interventi di soccorso inerenti il vento forte e pronto intervento ordinario.