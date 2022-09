Veleggiata di fine estate presso l’Associazione nautica Campo di Mare asd –

Tutta la piccola flotta dell’Associazione nautica Campo di Mare asd, 18 imbarcazioni, è scesa in acqua per una Veleggiata, a chiusura della stagione estiva 2022 e per mettere in mostra i risultati raggiunti e le abilità dei giovanissimi allievi della Scuola Vela autorizzata F.I.V..

In una giornata di sole, è stato bellissimo vedere tante vele bianche e gialle solcare le acque del nostro mare e cimentarsi in esercitazioni, virate, andature di bolina, di lasco e di poppa apprese durante le lezioni di vela.

Tanti i genitori, i nonni, i soci ed i bagnanti che hanno seguito le evoluzioni dei ragazzi, scattando tante e tante foto da archiviare tra i ricordi più belli.

In serata, presenti oltre 150 persone, un Aperi-Vela per tutti, la consegna degli attestati ai giovani velisti ed ai partecipanti ai corsi di kite surf, canoa, nuoto a mare, fitness, a seguire un meraviglioso concerto in riva al mare del Complesso rock “Stonehenge” che ringraziamo sentitamente ed chiusura con la coloratissima esplosione dei fuochi d’artificio.

Molto gradito l’intervento ed il saluto in extremis, perché impegnata nella Sagra dell’Uva, del Vicesindaco Federica Battafarano che non è comunque voluta mancare.

Il presidente Celso Valerio Caferri, a nome del Consiglio direttivo, salutando i presenti si è congratulato con gli allievi e con gli istruttori ed ha dato appuntamento ai più grandi per l’attività invernale ed a tutti per la stagione 2023.

Buon vento a tutti dalle Scuole di Sport dell’Associazione nautica Campo di Mare asd – fondata nel1969!!!

Associazione nautica Campo di Mare asd