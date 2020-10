Vela, gli Este 24 si sfidano per il tricolore a Santa Marinella

Share Pin 1 Condivisioni

Gli Este 24 si sfidano per il tricolore a Santa Marinella

Un 2020 agonistico, che tutti ricorderanno con tanta apprensione, continua per gli Este24 con l’appuntamento clou dell’anno. Dopo che a fine novembre 2019 la flotta aveva vissuto una vera e propria catastrofe con quella tromba d’aria giunta sulla flotta a Santa Marinella e subito dopo con lo stop imposto dall’emergenza sanitaria nella primavera scorsa, eccola nuovamente in acqua ancora più agguerrita che mai per il Campionato italiano di Classe.

Ci vuole ben altro per fermare lo zoccolo duro degli armatori di una classe che ha sempre dimostrato grande coesione e sportività, elementi fondamentali che sono stati il volano per tornare a regatare già dal mese di luglio, in quattro weekend che hanno visto sempre una dozzina di equipaggi sfidarsi tra le boe di un mare tornato amico, vivo e colorato dalle vele Este24.

Dopo il quarto ed ultimo week end di metà settembre, è “Ricca d’Este 37” di Marco Flemma ad aggiudicarsi il Trofeo Marconi 2020, seguito da Federica Archibugi su “Wasabino” e Roberto Ugolini a bordo di “La Poderosa 2.0”. Un podio di conferme che nasconde le tante presenze di nuovi ottimi velisti entrati a partecipare alla nuova era di Classe Este 24 che si conferma un mondo aperto ed accessibile a chiunque abbia voglia di misurarsi a bordo di barche belle, tecniche e divertenti.

Ora tutti proiettati sul Campionato Italiano Este 24 in programma sempre a Santa Marinella dal 22 al 25 ottobre 2020, grazie all’organizzazione del Circolo Nautico Guglielmo Marconi e con la collaborazione del Marina di Santa Marinella. Tre giorni di regate per dimostrare il valore tecnico di questa classe dal dna vincente.

“Almeno una volta nella vita lo devi fare ! – afferma Alessandro M. Rinaldi , Presidente dell’Associazione Nazionale Classe Este24 – Per gli appassionati di monotipi, per i velisti amanti del mare , della vela e della navigazione, per coloro che sognano di andare in barca con amici e con i figli, per quelli che non mollano mai, l’appuntamento da non perdere è il Campionato italiano Este24! E’ inutile rammentare ciò che è successo negli ultimi 11 mesi, perché significa guardarsi indietro e invece la nostra Classe vuole guardare sempre avanti e procedere verso il suo riposizionamento nell’amata sede di Santa Marinella, verso l’ammodernamento dell’attrezzatura della flotta, con l’inserimento anche di nuovi giovani velisti.

Un ringraziamento speciale va al Cantiere Navale Este che in tempo record ha permesso di sistemare perfettamente tutta la flotta ed assisterla per rimetterla in acqua immediatamente, garanzia per tutti gli armatori che si divertono durante l’intero anno con i loro monotipi.

Abbiamo nel frattempo rinnovato anche i vertici dello storico Circolo Nautico Guglielmo Marconi con l’insediamento del nuovo Presidente, l’amm. Franco Lo Sardo, Presidente Onorario della Classe E24, che , nel pieno rispetto dei rigidi protocolli imposti dalla normativa federale a tutela dei partecipanti, ci preparerà l’organizzazione del Campionato Italiano in programma nell’ultimo week end di ottobre nella baia dorata di Santa Marinella. Appuntamento quindi in acqua per venerdì 23 ottobre. Vinca il migliore e Buon vento a tutti !!”