Con il nuovo anno scolastico riparte “A Scuola di Parlamento”, il progetto che offre agli studenti del territorio l’opportunità di conoscere da vicino le Istituzioni e il funzionamento della nostra democrazia. Protagonisti della giornata di oggi gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cena di Cerveteri, ospiti alla Camera dei Deputati grazie all’iniziativa promossa dall’On. Alessandro Battilocchio, da sempre attento a favorire il dialogo tra giovani e Istituzioni. A rendere ancora più significativa la visita, il saluto del Vicepresidente della Camera, On. Giorgio Mulè, direttamente nell’Aula di Montecitorio.

Vecchiotti (FI): “Riparte a scuola di Parlamento”. Gli studenti dell’IC cena di Cerveteri in visita alla Camera dei Deputati”

«Avvicinare i giovani alle Istituzioni significa far comprendere loro che la politica non è qualcosa di distante, ma uno strumento per costruire il futuro della propria comunità», dichiara il consigliere comunale Emanuele Vecchiotti. «Ringrazio l’On. Battilocchio per questa importante opportunità, il Vicepresidente Mulè per l’attenzione riservata ai ragazzi, la dirigenza scolastica e i docenti che hanno accompagnato gli studenti. Continueremo a portare avanti questo progetto con la convinzione che investire nella formazione civica dei giovani significhi investire nel futuro del nostro territorio».