L’evento è organizzato dal gruppo politico Città Futura Anno Zero

CERVETERI – Superare lo storico e logorante conflitto tra carriera professionale e maternità, affrontando al contempo una delle sfide più urgenti del nostro tempo: la crisi demografica. È questo il tema centrale dell’incontro pubblico organizzato dal gruppo politico Città Futura Anno Zero Cerveteri, in programma per domenica 8 novembre 2026 alle ore 11.00 presso la suggestiva cornice delle Case Grifoni a Cerveteri.

L’iniziativa prende spunto dall’omonimo saggio dell’Avv. Donato De Rosa, “La tutela delle lavoratrici madri: natalità, maternità e genitorialità”, per aprire un confronto concreto e aperto a tutta la cittadinanza su come le istituzioni e la normativa attuale possano evolversi a supporto della famiglia e del lavoro femminile.

Maternità e Lavoro: Cerveteri ospita il Dibattito sul Futuro delle Famiglie e della Genitorialità

Un dibattito tra analisi e proposte di riforma

Durante la mattinata si discuterà di soluzioni normative e di riforme strutturali orientate a garantire parità di opportunità, tutela della genitorialità e incentivi reali alla natalità. L’obiettivo non è soltanto analizzare le criticità attuali del mercato del lavoro per le donne, ma delineare proposte legislative pratiche per permettere alle lavoratrici di non dover più scegliere tra realizzazione professionale e vita familiare.

Ai partecipanti verrà distribuita una dispensa di sintesi contenente dati aggiornati, analisi socio-economiche e le schede delle proposte normative oggetto del dibattito.