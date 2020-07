Vasto incendio di sterpaglie a Roma in zona Cornelia-Boccea: sul posto i Vigili del Fuoco

Condividi Pin 0 Condivisioni

In azione 5 squadre di terra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con l’ausilio di 2 autobotti e mezzi di protezione Civile

Incendio di sterpaglie a Roma in zona Cornelia-Boccea: sul posto i Vigili del Fuoco – Dalle ore 13 circa, 5 squadre di terra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con l’ausilio di 2 autobotti e mezzi di protezione Civile, stanno intervenendo per una sterpaglia di vaste dimensioni in zona Cornelia-Boccea. È stata interrotta la distribuzione dell’energia elettrica nel quadrante interessato dall’incendio, per consentire lanci dall’alto di estinguente con elicottero. Sul posto sono presenti il D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) e il funzionario di turno.