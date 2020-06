Condividi Pin 1 Condivisioni

”Soltanto Marco avrebbe potuto dire la verità, ma lui non c’è più”

Vannini, la Mamma di Marco: ”Siamo morti tutti quel 18 maggio 2015”

Vannini, Mamma Marina: ”Siamo morti tutti quel 18 maggio 2015”

“Siamo morti insieme a Marco, quel maledetto 18 maggio 2015. Mi capita spesso di aver problemi quando devo firmare e mettere la data, per me siamo sempre al 2015” ha raccontato Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, al giornalista e scrittore Mauro Valentini che, con il suo aiuto, ha realizzato il libro ‘Mio figlio Marco-La verità sul caso Vannini’.

“A distanza di cinque anni stiamo ancora lottando per ottenere giustizia e sapere che la verità giudiziale non è la verità storica, non è confortante. Ma chi avrebbe potuto dire la verità era solo Marco e lui non c’è più”.