Vannini, l’8 luglio si torna in aula. Per i legali della famiglia la chiave è la Giorgini

Vannini, l’8 luglio si torna in aula

L’8 luglio si tornerà in aula per il processo bis sull’omicidio di Marco Vannini, il 20enne di Cerveteri strappato alla vita da un colpo partito da una calibro 9 mentre si trovava nell’abitazione della sua fidanzata Martina Ciontoli.

In Appello sarà possibile riascoltare alcune persone, la cui posizione risulta essere ancora oggi poco chiara. Rilfettori puntati su Viola Giorgini, la fidanzata di Federico Ciontoli, fratello della fidanzata di Marco. Dapprima indagata poi assolta, sarà lei – come riportato dal Messaggero – la prima persona ad essere riascoltata in quanto informata sui fatti o, almeno così si potrebbe dedurre da una registrazione del 18 maggio nella caserma dei Carabinieri di Civitavecchia, quando al suo fidanzato Federico avrebbe detto di “Ho parato il culo anche a te”.

Il prossimo 8 luglio potrebbe essere ascoltata anche la vicina dei Ciontoli, Maria Cristina Imperato, che non è mai stata interpellata dai carabinieri di Civitavecchia e Ladispoli e che, invece, potrebbe fornire un’interessante testimonianza.

“Tanti, troppi dubbi ruotano attorno alla vicenda – ha detto l’Avvocato della famiglia Vannini Celestino Gnazi – Marco è stato davvero colpito mentre si trovava in bagno? E perché l’abitazione non è mai stata messa sotto sequestro per gli inquirenti? L’elenco dei misteri è davvero lungo, ma non lasceremo nulla al caso” .