L’appello di Monica Volpi: “Nessun aiuto, nessuna indagine”

Civitavecchia, “aumentano i cani scomparsi in città”

“I cani continuano a sparire nel nulla, vi avevo lasciato a settembre con 23 cani scomparsi ad oggi giugno 2020 dopo 9 mesi i cani scomparsi sono diventati 41 una media di 2 cani scomparsi al mese, e questi sono solo quelli che denunciano nel mio gruppo, ma sono anche di più purtroppo e ancora nessun aiuto, nessuna indagine, nulla di nulla e il fenomeno delle scomparse non si arresta”.

A parlare di questa orribile situazione, una utente di Facebook, Monica Volpi, amministratrice del gruppo “Animali smarriti e scomparsi a Civitavecchia e dintorni”, che già in passato aveva segnalato il problema.

“Era iniziato tutto con la scomparsa del cane dei miei genitori, un pastore australiano, ancora oggi scomparso, da lì la mia decisione di aprire un gruppo in aiuto di tutti i proprietari dei cani scomparsi. Il numero dei cani smarriti sta continuando ad aumentare, mentre quelli ritrovati rimangono a zero”.

Com’è possibile tutto questo? Monica Volpi ha affermato che la maggior parte degli amici a quattro zampe ha il microchip, eppure la situazione non cambia. I cani risultano tutti scomparsi.

“Stiamo cercando un aiuto concreto – aveva spiegato qualche mese fa – e da qualsiasi parte provenga non ci importa, ma abbiamo bisogno che qualcuno prenda in mano questa situazione perché è evidente che i casi di smarrimento stanno aumentando e che chiunque sia a far sparire i cani non si fermerà e non lo farà mai se tutti noi rimaniamo soltanto a guardare” ha concluso.