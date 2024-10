Valerio Scanu in visita a Cerveteri

Il cantante, vincitore di Sanremo, è stato ospite dei maestri Noemi Latini e Luigi Francescangeli presso la Rim

Valerio Scanu, vincitore dell’edizione 2010 del Festival di Sanremo, ha fatto visita al centro sportivo Rim di Cerveteri. Nella foto è ritratto con i maestri di danze latine Noemi Oriolesi e Luigi Francescangeli. Insieme a loro, Maria Grazia Onorati. Il cantante è allievo dei 2 maestri nella loro scuola romana e ha visitato il centro etrusco per conoscere gli allievi e per far loro una piccola sorpresa.