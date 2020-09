Share Pin 4 Condivisioni

La segnalazione sui social fa infuriare i cittadini

Due sacchi contenente verosimilmente rifiuti sono stati abbandonati nel bel mezzo di una strada a Valcanneto. Non si tratta di un fatto isolato: proprio per contrastare questo fenomeni nei mesi scorsi erano state installate delle telecamere che, almeno all’inizio, hanno funzionato come efficace deterrente contro gli incivili che però, col tempo, hanno iniziato a lasciare i sacchi neri fuori dall’area videosorvegliata.