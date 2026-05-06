Il primo cittadino: “Fondamentale limitare i disagi dei cittadini”

“Quanto accaduto questa notte all’Ufficio Postale di Valcanneto (QUI) è un atto gravissimo che colpisce direttamente la nostra comunità. Ho voluto verificare personalmente la situazione e ho fatto immediatamente mio il disagio che questa chiusura comporterà per tutti voi”.

Valcanneto, Gubetti: “Chiusura lunga, chiesto a Poste un servizio sostitutivo”

A scriverlo è il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti:

​”Mentre le Forze dell’Ordine — che ringrazio per il pronto intervento — lavorano per individuare i responsabili, ho già provveduto a: ​Inviare una nota ufficiale urgente alla Direzione Generale di Poste Italiane. ​Richiedere un incontro immediato per definire i tempi di ripristino”.

​”Proporre soluzioni d’emergenza, come l’installazione di un ufficio mobile (container) direttamente a Valcanneto, per evitare che i residenti, specialmente i più anziani, debbano spostarsi fino al Capoluogo o a Ladispoli. ​Il personale è stato temporaneamente spostato a Cerveteri per non interrompere le pratiche, ma so bene che questo non basta. La frazione ha bisogno del suo punto di riferimento”.

​”Vi terrò aggiornati passo dopo passo su ogni sviluppo. La nostra priorità è ridurre al minimo il tempo di attesa e restituire il servizio al territorio”.