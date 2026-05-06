Valcanneto, Gubetti: “Chiusura lunga, chiesto a Poste un servizio sostitutivo”

Il primo cittadino: “Fondamentale limitare i disagi dei cittadini”
“Quanto accaduto questa notte all’Ufficio Postale di Valcanneto (QUI) è un atto gravissimo che colpisce direttamente la nostra comunità. Ho voluto verificare personalmente la situazione e ho fatto immediatamente mio il disagio che questa chiusura comporterà per tutti voi”.
A scriverlo è il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti:
”Mentre le Forze dell’Ordine — che ringrazio per il pronto intervento — lavorano per individuare i responsabili, ho già provveduto a: Inviare una nota ufficiale urgente alla Direzione Generale di Poste Italiane. Richiedere un incontro immediato per definire i tempi di ripristino”.
”Proporre soluzioni d’emergenza, come l’installazione di un ufficio mobile (container) direttamente a Valcanneto, per evitare che i residenti, specialmente i più anziani, debbano spostarsi fino al Capoluogo o a Ladispoli. Il personale è stato temporaneamente spostato a Cerveteri per non interrompere le pratiche, ma so bene che questo non basta. La frazione ha bisogno del suo punto di riferimento”.
”Vi terrò aggiornati passo dopo passo su ogni sviluppo. La nostra priorità è ridurre al minimo il tempo di attesa e restituire il servizio al territorio”.