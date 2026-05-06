A partire da lunedì 11 maggio sarà disponibile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:30 alle ore 19:30

Amplia ulteriormente i propri orari il servizio dell’Infermiere nella Farmacia comunale n.6 in Via Fontana Morella n.84 a Cerveteri: a partire da lunedì 11 maggio sarà presente non soltanto la mattina, ma anche tutti i pomeriggi, sempre dal lunedì al sabato.

Nel dettaglio, sarà disponibile tutte le mattine dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e tutti i pomeriggi dalle ore 18:30 alle ore 19:30, orario di chiusura della Farmacia stessa.

Sarà possibile eseguire tutta una serie di piccole medicazioni tra cui: iniezioni, medicazioni varie, rimozione punti di sutura, terapie iniettive antibiotiche, lavaggi accessi venosi, misurazione della pressione, elettrocardiogramma valido anche per visita medico sportiva, holter cardiaci e pressori e tamponi rapidi Covid.

L’Infermiere tutti i giorni nella Farmacia comunale n 6 raddoppia i propri orari: sarà presente anche di pomeriggio

“Un servizio quello dell’Infermiere in Farmacia che sin dalla sua istituzione, giorno dopo giorno, è andato in crescendo, divenendo un punto di riferimento fondamentale per tantissimi cittadini, che trovano in Federico Paciosi, il nostro Infermiere professionista e in tutto il personale della Farmacia, professionalità, cordialità e un volto rassicurante a cui rivolgersi – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si tratta di un’attività pensata inizialmente per due giorni alla settimana, poi vista l’ampia richiesta estesa a tutte le mattine della settimana e oggi ampliata anche ad orari pomeridiani: una testimonianza di come questo servizio di sanità di prossimità risulti utile a davvero tantissime persone”.

“Questo è un servizio che come Amministrazione comunale, insieme alla Multiservizi Caerite titolare delle Farmacie comunali abbiamo fortemente voluto – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – e per tanto, ci tengo a ringraziare l’Amministratore Unico Alessio Pascucci e il Direttore Generale Linda Ferretti che rispondendo ad una precisa volontà dell’Amministrazione hanno fatto in modo che gli orari di questa attività si estendessero ulteriormente, rendendola accessibile ad un target di pubblico ancora maggiore. A loro, a tutto il personale della Farmacia n.6 e delle Farmacie tutte, il mio augurio di buon lavoro”.

Per avere maggiori informazioni relative il servizio infermieristico, rivolgersi direttamente alla Farmacia comunale n.6 o chiamare il numero 0669450784