“Impara oggi, salva una vita domani”: a Cerveteri corso di formazione Blsd e Pblsd”

Appuntamento per domenica 17 maggio a partire dalle ore 08:00 in via Piave n.34. Ad organizzarlo, le Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele

Nuovo appuntamento con la formazione e la prevenzione a Cerveteri. Domenica 17 maggio, nella consueta location di via Piave n.34, tornano i corsi di Blsd&Pblsd – Disostruzione delle vie aeree adulto, pediatrico e infante, tenuti come al solito dalle Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele. L’appuntamento è a partire dalle ore 08:00. Il corso rilascierà un attestato valido a livello nazionale per due anni.

“L’obiettivo di questi corsi è quello di informare, formare e fare in modo che ognuno di noi, in qualsiasi momento e in qualsiasi contesto, possa disporre di quelle nozioni di base utili a salvare la vita di una persona o quantomeno possa essere in grado di attivare tutte quelle procedure affinché arrivino i soccorsi nel minor tempo possibile – ha dichiarato la Dottoressa Abilitato – dalle nozioni base, al modo in cui bisogna allertare i soccorsi a cosa fare e soprattutto non fare nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una persona che necessita di aiuto. In questa mattinata di corso, studieremo tutto quanto è necessario per mettere in sicurezza un infortunato. Esserci è importante: perché imparando oggi, possiamo salvare una vita domani”.

“La cronaca spesso ci consegna episodi in cui un intervento e soprattutto corretto tempestivo risulta essere determinante – ha aggiunto Martina – vi aspettiamo dunque per conoscere tutti i passaggi necessari per un soccorso ottimale. Non pensate che non vi capiterà mai di dover prestare aiuto a qualcuno: ad un concerto, in spiaggia, in famiglia o anche semplicemente facendo una passeggiata in strada, tutti possiamo salvare una vita”.

Per informazioni, iscrizioni e costi sul corso, contattare via Whatsapp il numero 3488707993