Cerveteri, fatto esplodere il Postamat a Valcanneto

Nuovo assalto nella notte all’ufficio postale di Largo Arrigo Boito: indagini in corso

Assalto nella notte a Valcanneto, frazione di Cerveteri, dove ignoti hanno fatto esplodere con gas liquido lo sportello Postamat dell’ufficio postale di Largo Arrigo Boito. La deflagrazione ha provocato danni ingenti alla struttura, svegliando di soprassalto i residenti della zona.

Secondo le prime informazioni, il denaro contenuto nello sportello sarebbe stato interamente marchiato dal sistema di inchiostratura, rendendo di fatto inutilizzabile l’eventuale bottino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Non si tratta del primo episodio: anni fa, nello stesso punto, il Postamat era stato addirittura asportato dai malviventi.