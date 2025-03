Valcanneto, gli forzano il portellone del furgone. Danno da 3000 euro

Recentemente, il signor Turlione ha condiviso un triste episodio sulla sua pagina Facebook, dove ha raccontato di un furto subito dal suo furgone. I ladri, nella loro ricerca di denaro, hanno sventrato il portellone del mezzo, causando danni ingenti.

Nonostante i malviventi abbiano portato via solo un bottino di 30 euro, il danno arrecato al furgone ammonta a oltre 3000 euro. Questo episodio mette in luce non solo la follia di tali atti, ma anche le conseguenze devastanti che possono avere per le vittime.