Valcanneto: Festa del bosco domenica 19 maggio

Domenica mattina 19 Maggio Festa del Bosco Valcanneto, organizzata dal locale gruppo “amici del Bosco”

“Il bosco ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno del bosco”. E’ questo uno degli slogan che hanno mosso gli “Amici del bosco Valcanneto” nell’organizzare la festa annuale del loro polmone verde.

L’iniziativa è incentrata sulla promozione di un confronto aperto con la cittadinanza locale sul futuro del bosco: cosa fare? Come? Quali energie e responsabilità sollecitare? Purtroppo il bosco di Valcanneto (circa 15 ettari, un decimo

dell’area boschiva originaria prima della lottizzazione edilizia) soffre di un certo degrado (per es una grave infezione fungina) mantenendo, tuttavia, un alto valore naturalistico sul piano delle specie animali e vegetali presenti come certificano alcuni recenti report pubblicati su riviste specializzate nella segnalazione degli eco-sistemi d’interesse collettivo.

La festa prevede, oltre al confronto tra i cittadini e gli “Amici del bosco”, una Mostra d’arte, piccole esecuzioni musicali compatibili con l’ambiente, l’omaggio di libri a cura del locale “Gruppo di lettura” e si concluderà con una passeggiata naturalistica guidata da Antonio Pizzuti Piccoli e Stefano Martinangeli.

Si segnala, inoltre, che la festa è stata preceduta dalla distribuzione “porta a porta” a Valcanneto, da parte dei volontari del Gruppo, di 1.200 copie di una lettera scritta……dallo stesso bosco per tutti i cittadini e cittadine residenti, una sorta di appello ai residenti per suscitare in loro una maggiore consapevolezza dell’importanza, anche identitaria, del loro bosco.

Un appello che il Gruppo “Amici del bosco” auspica sia accolto soprattutto dai giovani e dai ragazzi in modo che cresca l’impegno collettivo e individuale attraverso una maggiore partecipazione al rispetto e alla cura dell’area boschiva.