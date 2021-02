Share Pin 10 Condivisioni

Le due società starebbero preparando anche una nuova versione del vaccino efficace contro la variante sudafricana del Covid-19

Vaccini, Pfizer e Biontech stanno valutando una terza dose –

Pfizer e Biontech stanno valutando se serva aggiungere una terza dose nella somministrazione del loro vaccino contro il Covid-19.

Le due società hanno reso noto di avere allo studio una nuova versione del prodotto che sia efficace contro la variante sudafricana del virus.

“Stiamo adottando più misure per agire con decisione ed essere pronti nel caso in cui un ceppo diventi resistente al vaccino”, afferma in una nota Albert Bourla, presidente e Ceo dell’azienda americana Pfizer.