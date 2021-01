Share Pin 0 Condivisioni

Vaccini, Italia in testa nella Unione Europea

L’Italia è il primo Paese nell’Unione Europa per numero di vaccinazioni effettuate contro il Covid-19, e ottava nella classifica mondiale con più di 320.000 somministrazioni (0,55% del totale). Lo si apprende dall’attività di ricerca raccolta nel sito Our World in Data, basata sui dati dei ministeri della Salute dei vari Paesi.

Nell’ordine, ai primi 10 posti nel mondo figurano Israele, Emirati Arabi, Bahrain, Stati Uniti, Gran Bretagna, Danimarca, Russia, Italia, Germania e Canada.