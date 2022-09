Vaccini Covid aggiornati, al via oggi prenotazioni con i bivalenti –

Al via oggi le prenotazioni per i vaccini anti-Covid aggiornati alla variante BA.1 di Omicron. Autorizzati dall’Ema e da Aifa per tutti gli over 12, i vaccini bivalenti di Pfizer e Moderna verranno somministrati su base volontaria e in via prioritaria a over 60, fragili, personale sanitario, personale delle Rsa e donne in gravidanza. Nel mese di settembre sono attese 19 milioni di dosi di questi vaccini bivalenti.