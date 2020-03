Condividi Pin 2 Condivisioni

Usi civici, M5S: “La Regione risolva definitivamente il problema”-

È notizia di ieri che la Regione ha scritto all’Università Agraria

invitandola a non rilasciare attestazioni basate sulla Perizia Monaci,

perché questa non è stata approvata.

La sua approvazione è stata

impedita dai ricorsi fatti dai cittadini tramite l’azione intrapresa

dal Comune di Civitavecchia su indicazione del sindaco Cozzolino e del

consigliere Emanuele La Rosa ed eseguita dall’allora segretario

generale Caterina Cordella e dagli impiegati del comune. È lecito

chiedersi, e preoccuparsi, se queste attestazioni possano viziare gli

atti stipulati nell’ultimo anno e mezzo.



Sarebbe stato meglio se al momento dell’approvazione della precedente

perizia, nel mese di settembre 2013 quando ancora era sindaco Pietro

Tidei, i cittadini fossero stati ampiamente informati come previsto

dalla legge in modo da poter fare opposizione, ma ciò non è successo e

gli Usi Civici si sono abbattuti come una scure sulla città.

Nonostante il fatto che la Perizia Rossi sia ufficialmente in vigore,

le sue incongruenze sono venute alla luce ed è impensabile che si

rilascino attestazioni sulla base di una Perizia errata.

A questo punto è evidente l’enorme errore fatto dalla Regione Lazio

quando alcuni giorni fa non ha inserito nel maxiemendamento la

proposta del consigliere regionale Devid Porrello di eliminare la

delega all’Università Agraria per la verifica demaniale. Lo stesso

vale quando la Regione ha dato parere negativo alla condivisibile

proposta di Fratelli D’Italia di annullare la determinazione del 2013

che ha apposto gli Usi Civici a Civitavecchia.



Cosa intende fare la Regione adesso? Vuole forse approvare la perizia

Monaci che ha già perso il suo primo ricorso dal Commissario agli Usi

Civici? Vuole forse incaricare l’Università Agraria di fare la terza

verifica demaniale in sette anni?



Diciamolo chiaramente, la Regione si è incartata di brutto e ha fatto

tutto da sola quando ha bocciato e ostacolato quegli atti portati in

consiglio volti alla soluzione del problema.

Adesso deve tornare indietro, si approvi velocemente una legge che riporti la verifica

demaniale in capo alla Regione e annulli la determinazione del 2013

perché ha approvato una perizia errata.

Abbiamo le idee chiarissime

sulla questione e andremo fino in fondo finché il problema non sarà

risolto in maniera definitiva e rigorosa.

Nel frattempo, ci saranno

altre sentenze e i potenziali danni contro terzi ed erariali che

potevano trovare giustificazione prima della sentenza del 25 ottobre

2019, diventano adesso evidenti e imperdonabili.



Movimento Cinque Stelle Civitavecchia