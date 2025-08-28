Una tradizione che si rinnova: alla Sagra dell’Uva a Cerveteri lo storico chiosco della Dm84

Il chiosco della DM84 sarà presente anche quest’anno alla Sagra dell’Uva.

L’idea, nata nel 2010 e riproposta con buoni risultati in tutte le successive edizioni della sagra, si propone di raccogliere fondi destinati a sostenere le spese di gestione della stagione della squadra giallorossa che, come si sa, non è un’associazione a scopo di lucro e si sostiene esclusivamente con gli sforzi del presidente Pierino Mataloni e gli aiuti di alcuni sponsor.

Tutto questo è possibile grazie al lavoro di tanti ragazzi che si sono messi a disposizione della società e che offrono il loro contributo volontario e gratuito e, soprattutto, grazie al preziosissimo aiuto di bar, ristoranti e altri negozi locali che hanno contribuito alla causa donando bevande e altri materiali.

Sarà possibile mangiare panini con salsiccia, würstel, porchetta o verdure, trippa alla romana, tutto questo accompagnato da un buon bicchiere di vino, da una birra fresca, da una Coca o più semplicemente da acqua minerale. L’appuntamento è quindi per questo weekend al chiosco della DM84 che potrete trovare in via Antonio Ricci di fronte all’ingresso del Parco della Legnara.

Sarà possibile, naturalmente, avere anche delle informazioni sulla stagione sportiva che sta iniziando. Naturalmente sarà anche un’occasione per festeggiare la straordinaria cavalcata sportiva dello scorso anno che ci ha condotto ad una bellissima salvezza e al mantenimento della Prima Categoria.

E a proposito di campionati: vi aspettiamo sabato 30 agosto alle ore 18:00 sul Palco di Piazza Aldo Moro per la presentazione ufficiale della rosa e di tutto il team dirigenziale.

Non resta che dire venite a trovarci pe Magna, beve e tifa DM!!!

Il chiosco della DM84 28/29/30/31 agosto

Via Antonio Ricci (Ingresso parco della Legnara)