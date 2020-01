Condividi Pin 11 Condivisioni

L’incontro si svolgerà lunedì 27 gennaio in Via Rimini n.10 a Ladispoli

Una riunione pubblica per la fusione dei Comuni di Ladispoli e Cerveteri – Una riunione per affrontare il tema, già di dominio pubblico, della riunificazione dei Comuni di Ladispoli e Cerveteri.

L’incontro, promosso dal Comitato promotore “Un solo Comune per Ladispoli-Cerveteri”, si svolgerà lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 18.45 a Ladispoli in Via Rimini n.10.

