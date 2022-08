Tutti gli interventi di spegnimento di oggi, tra Pian della Carlotta, via del Casalone e Bracciano

Una giornata impegnativa per la Protezione Civile di Cerveteri –

Sono tre gli interventi che hanno visto protagonisti i volontari della Protezione Civile di Cerveteri.

Gli operatori della Prociv sono intervenuti a Bracciano in via Claudia in supporto dei Vigili del Fuoco, con un equipaggio AIB e l’autobotte da 10 mila litri.

Nel frattempo, due equipaggi AIB intervenivano a Cerveteri in via del Casalone su un incendio di sterpaglie, già intervenuti questa mattina in località Pian della Carlotta per un incendio a bordo strada, adiacente alla macchia mediterranea.