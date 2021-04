Share Pin 1 Condivisioni

Promotore dell’iniziativa l’Hostaria Scannapapere di Ostia

Una amatriciana gratis in segno di protesta contro la chiusura dei ristoranti

Un segno di protesta contro la chiusura dei ristoranti. Un modo per far sentire in maniera civile la propria voce cercando di attirare l’attenzione e soprattutto nella speranza che presto si possa tornare a vivere una vita normale.

E così l’Hostaria Scannapapere ha deciso di offrire ai suoi clienti una amatriciana da asporto gratuita.

Ad annunciare l’iniziativa sui social è proprio l’attività di ristorazione di Ostia.

Appuntamento con la Amatriciana gratuita per venerdì.

“L’Hostaria Scannapapere – si legge nel post – offrirà a tutti coloro che lo vorranno una Amatriciana da asporto gratuitamente per manifestare civilmente il proprio dissenso nei confronti di questo Governo liberticida e dei suoi ‘sostegni’ ridicoli e lesivi della nostra dignità”.

