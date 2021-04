Share Pin 1 Condivisioni

Presidio in via Veneto davanti al Ministero dello Sviluppo economico a Roma

Alitalia, anche l’amministrazione di Fiumicino alla manifestazione di oggi dei lavoratori

Lavoratori delle compagnie aeree in crisi, in presidio questa mattina in via Veneto davanti al Ministero dello Sviluppo economico a Roma.

A proclamare la manifestazione i sindacati, i lavoratori di Alitalia, Air Italy, Norwegian, Ernest, Blue Panorama.

“Alitalia whatever it thakes”, si legge su diversi cartelli che parafrasano la frase del presidente del Consiglio, Mario Draghi sull’euro.

“Alitalia = Italia”, è un altro slogan.

“Alitalia per riprendere il controllo del nostro Paese” e “volete un paese senza orgoglio?”.

E alla manifestazione c’è anche l’amministrazione comunale di Fiumicino.

Tra i presenti il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore al lavoro Anna Maria Anselmi, la presidente del consiglio comunale Alessandra Vona, i consiglieri comunali Stefano Calcaterra e Barbara Bonanni.

