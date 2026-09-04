Un weekend tra fumetti, cosplay e retrogaming: Ladispoli si accende per l’ottava edizione del Comics & Games

Ladispoli si prepara a indossare i suoi abiti più creativi per l’ottava edizione del Ladispoli Comics & Games, la kermesse a ingresso gratuito che trasformerà la città in un punto di riferimento per gli appassionati di cultura pop, fantasy e videogiochi. Tre giorni di eventi, in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre, animeranno il territorio con sedici espositori a tema, tornei, aree dedicate al retrogaming e appuntamenti pensati per tutte le età.

Il sipario si alzerà venerdì pomeriggio con i firmacopie d’autore in compagnia dei maestri fumettisti della Scuola Internazionale di Comics. La serata entrerà nel vivo alle 21:00 con il DJ set di Mirko Alimenti, per poi lasciare spazio, alle 22:00, al fenomeno globale del momento con il Tribute Show KPop Demon Hunters.

Sabato 5 settembre sarà la giornata dedicata all’energia dei tornei e alla grande sfilata della Gara Cosplayer, dove i costumi più stravaganti e curati sfileranno sotto gli occhi del pubblico. A chiudere la seconda giornata, a partire dalle 22:00 in Piazza Rossellini, il ritorno a grande richiesta di DJ Osso, pronto a far scatenare la piazza con il suo celebre e irresistibile Cartoon Remix.

Il gran finale di domenica 6 settembre vedrà protagonisti interviste sul palco e grandi ospiti, prima del clou fissato per le 22:00: sul palco saliranno I Semplicemente Cristina, pronti a far cantare grandi e piccoli ripercorrendo i più grandi successi della regina dei cartoni animati.

Con un programma che mescola la tradizione del fumetto alle nuove tendenze musicali e digitali, la manifestazione si conferma come la “piccola Romics” del litorale, pronta a regalare alla stagione il suo weekend più colorato e spettacolare.