Ladispoli, aggressione in via Budapest: tre feriti da arma da taglio. Fermato il presunto aggressore

LADISPOLI – Momenti di forte tensione in via Budapest, dove nella giornata di oggi si sarebbe verificata un’aggressione che avrebbe provocato il ferimento di tre persone con un’arma da taglio.

Imponente la macchina dei soccorsi intervenuta sul posto: in via Budapest sono arrivate tre ambulanze e un’automedica del 118 per prestare le prime cure ai feriti e procedere agli eventuali trasferimenti in ospedale.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.

Secondo le prime informazioni, il presunto aggressore sarebbe stato fermato dalla Polizia. Restano al momento da chiarire le cause che avrebbero portato all’aggressione e le condizioni delle persone rimaste ferite.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per fare luce sull’accaduto.