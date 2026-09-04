Controlli approfonditi sui lecci storici del Parco della Rimembranza di Cerveteri, alberi ormai centenari che custodiscono anche un importante valore simbolico per la città: ciascuno di essi è legato alla memoria dei caduti della Grande Guerra.

Mercoledì 2 settembre, nell’ambito delle attività di monitoraggio e manutenzione del verde pubblico, Multiservizi Caerite ha effettuato un intervento specialistico su due esemplari, affidato alle Dottoresse Forestali Irene Luchenti e Giulia Luziatelli.

A rendere necessario l’approfondimento è stata la presenza, alla base degli alberi, di carpofori, ovvero i corpi fruttiferi dei funghi. La presenza di funghi in prossimità di una pianta non indica automaticamente una condizione di pericolo: alberi e funghi convivono naturalmente all’interno dell’ecosistema. È però necessario verificare se l’attività fungina possa aver determinato una degradazione dei tessuti legnosi interni, tale da incidere sulle condizioni di stabilità dell’albero.

Cerveteri, controlli e interventi sui lecci storici del Parco della Rimembranza Cerveteri, controlli e interventi sui lecci storici del Parco della Rimembranza

Per l’esame è stata utilizzata la tomografia sonica, una tecnica diagnostica non invasiva che, attraverso sensori posizionati sul tronco e l’analisi della propagazione delle onde sonore nel legno, consente di ricostruire un’immagine delle sezioni esaminate e individuare eventuali alterazioni interne.

Le verifiche effettuate sul primo dei due lecci hanno dato esito positivo e non hanno evidenziato criticità tali da richiedere interventi. Sul secondo esemplare, invece, si è reso necessario un approfondimento ulteriore. Il colletto dell’albero, che risultava interrato per diversi centimetri, è stato riportato alla quota corretta attraverso la rimozione del terreno accumulato alla base. L’interramento del colletto può infatti favorire condizioni di sofferenza e fenomeni di marcescenza dell’apparato radicale. In via precauzionale, intorno all’albero sono stati collocati paletti di sicurezza provvisori, in attesa degli interventi necessari alla sua definitiva messa in sicurezza.

L’attenzione riservata a questi esemplari assume un significato particolare proprio per la storia del Parco della Rimembranza: si tratta di lecci che, oltre al valore ambientale e paesaggistico, rappresentano una parte della memoria collettiva di Cerveteri.

Il Direttore Generale di Multiservizi Caerite, Linda Ferretti, e l’Amministratore Unico Alessio Pascucci hanno espresso il proprio ringraziamento a tutto il personale tecnico, sottolineando la professionalità e l’impegno di tutti i lavoratori del Servizio Ambiente impegnati quotidianamente nella cura e nella tutela del patrimonio verde della città.