Ladispoli, rubano la borsa a una turista in spiaggia: arrestati mentre tentano la fuga in treno

Furto in spiaggia a Ladispoli, dove due uomini di 31 e 34 anni sono stati arrestati dai Carabinieri dopo aver sottratto la borsa a una turista.

L’episodio è avvenuto sulla spiaggia libera di via Regina Elena, nei pressi del Columbia Beach. Dopo il furto, i due avrebbero cercato di allontanarsi rapidamente raggiungendo la stazione ferroviaria.

I Carabinieri sono però riusciti a intercettarli mentre tentavano di fuggire in treno. I due sono stati arrestati e la refurtiva recuperata e restituita alla proprietaria.