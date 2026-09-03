Una serata di musica live in ricordo di Bricchio Frosi, venerdì 4 settembre all’Etruria VillageBricchio’s Day and Blues Open Fest 5^ edizione

Band, musicisti e soprattutto tanti amici torneranno sul palco del Bricchio’s Day and Blues Open Fest per divertirsi, suonare, cantare e ricordare Fabrizio Frosi, in arte Bricchio.

La scomparsa del grande musicista, ormai cinque anni fa, non ha mai spento il desiderio di continuare a suonare al suo fianco e celebrare la musica live come un momento di incontro e condivisione. Venerdì 4 settembre 2026 sul palco dell’Etruria Village, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare (Marina di Cerveteri), dalle ore 19.00 e per tutta la sera tantissime esibizioni che allieteranno il ricordo di un grande animatore culturale di questo territorio, e un artista di valore internazionale.

L’evento, organizzato dalla famiglia e dagli amici trova nuovamente la calda accoglienza della comunità e dell’Etruria Village, con una serata di spettacoli live ed open-stage, ad ingresso libero, a cui tutti, vecchi e nuovi amici, sono invitati per mettere i valori della Cultura e dell’Amicizia sempre al primo posto