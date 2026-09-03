L’atletica a Cerveteri vola: Mariam Da Lozzo convocata al raduno regionale cadetti

CERVETERI — Un’estate da incorniciare per l’atletica leggera di Cerveteri, che continua a raccogliere grandi soddisfazioni e a volare in alto. Sulla scia dello splendido raduno di otto giorni vissuto a Molfetta, dove oltre cento giovani atleti si sono allenati con dedizione presso il campo Cozzoli, arriva una notizia straordinaria per il movimento locale: la convocazione di Mariam Da Lozzo al raduno regionale della categoria cadetti e cadette.

Il prestigioso appuntamento è fissato per lunedì 7 settembre presso l’impianto sportivo delle Fiamme Gialle a Castel Porziano. Per la giovane promessa cerite si tratta di un’occasione di altissimo livello, inserita nel percorso di preparazione in vista dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti e Cadette, in programma nel mese di ottobre ad Agropoli.

Un traguardo che premia l’impegno quotidiano della società, degli atleti e dello staff tecnico, confermando la bontà del lavoro svolto e la crescita costante dei talenti del territorio sulla scena regionale e nazionale.