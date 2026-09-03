Malore in navigazione: intervento della Guardia Costiera al largo di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA — La scorsa notte la Guardia Costiera di Civitavecchia ha portato a termine con successo un trasferimento sanitario urgente a favore di una passeggera di nazionalità ungherese, classe 1979, colta da un presunto ictus mentre si trovava a bordo della nave da crociera AidaCosma, partita da Civitavecchia e diretta ad Ajaccio.

L’allarme è giunto poco dopo la mezzanotte dalla Centrale Operativa dell’Italian Maritime Rescue Coordination Centre (IMRCC) di Roma, facendo scattare immediatamente il dispositivo di soccorso. Acquisito il nulla osta sanitario del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), la motovedetta SAR CP 891 ha preso il mare per raggiungere l’unità navale, che si trovava a circa 25 miglia nautiche dalla costa.

Raggiunta la nave al largo di Civitavecchia, l’equipaggio della Guardia Costiera ha effettuato in sicurezza il delicato trasbordo della paziente, dirigendosi poi senza indugio verso il porto. Ad attenderla in banchina c’era il personale sanitario del 118, precedentemente allertato, che ha preso in carico la donna per il tempestivo trasferimento in ospedale e le cure del caso.

Con quello della scorsa notte salgono a 17 le operazioni di trasferimento sanitario urgente coordinate dall’inizio dell’anno, attraverso l’impiego di mezzi navali e aerei, dal 3° Maritime Rescue Sub Centre (MRSC) con sede a Civitavecchia, che ha giurisdizione su 20.000 chilometri quadrati di area in mare.

L’intervento conferma ancora una volta la capacità del dispositivo di ricerca e soccorso della Direzione Marittima del Lazio di operare con tempestività anche a notevole distanza dalla costa, garantendo un’efficace integrazione tra il sistema regionale di soccorso e i servizi di emergenza sanitaria, a tutela della vita umana in mare.