Appuntamento per sabato 5 settembre alle ore 18:30 a Campo di Mare: ingresso e partecipazione libera per tutti

Un pomeriggio di sport, l’incontro con un’atleta del territorio che ha realizzato il suo sogno da bambina: pattinare sempre più veloce fino a diventare due volte campionessa olimpica.

Sabato 5 settembre alle ore 18:30 Francesca Lollobrigida, protagonista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e campionessa mondiale di pattinaggio di velocità in linea, sarà ospite dell’Associazione Nautica Campo di Mare per incontrare cittadini, sportivi e giovani.

La campionessa olimpica Francesca Lollobrigida ospite all’Associazione Nautica Campo di Mare

Un momento fortemente voluto dal Presidente dell’Associazione Nautica Celso Caferri e da tutto il Direttivo, per trasmettere soprattutto alle nuove generazioni l’amore per lo sport e diffondere quei sani valori che hanno portato Francesca Lollobrigida in cima al mondo.

“Ringrazio il Presidente dell’Associazione Nautica Campo di Mare Celso Caferri e tutto il Direttivo per aver organizzato e promosso questo prestigioso momento di sport – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – da sempre, l’Associazione Nautica è sinonimo di socialità, mare, promozione dei sani valori dello sport e tutela del territorio. Lo confermano i numerosissimi appuntamenti culturali e aggregativi che ogni estate propone sia durante la giornata che in orari serali. L’incontro con Francesca Lollobrigida sarà un momento emozionante, ma soprattutto formativo: spero che tutti coloro che verranno in spiaggia per incontrarla, possano dalla sua testimonianza, dai suoi racconti, trarre forza, ispirazione e motivazione per credere sempre nei propri sogni e desideri, proprio come sin da bambina ha fatto lei”.

Commenta l’iniziativa dell’Associazione Nautica di Campo di Mare anche Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che aggiunge: “Poter accogliere in città, sul nostro mare, una due volte campionessa olimpica come Francesca Lollobrigida, tra l’altro del nostro territorio, è un onore. Cerveteri è una città ricca di realtà sportive e anche tra le nostre associazioni ci sono molti atleti che nel tempo si sono distinti a livello nazionale e mondiale. Uno su tutti, Leonardo Fioravanti che sulla sua tavola da surf ha conquistato il mondo intero. Invito dunque tutti gli atleti e associazioni sportive a non mancare a questo pomeriggio organizzato dall’Associazione Nautica Campo di Mare: un bel momento di sport, con un’atleta che porta fiera e alto il tricolore in cima il mondo”