Un Viaggio nel Tempo: la 2B CAT del Di Vittorio di Ladispoli tra Mosaici, Archi e Colossi –

Una giornata speciale quella vissuta oggi mercoledì 4 giugno ’25 dalla classe 2B CAT dell’Istituto Tecnico “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli, impegnata in un’uscita didattica nel cuore di Roma, guidata dai professori Massimo Cerrocchi e Lucia Pascalin. Un’esperienza culturale intensa, articolata in tre momenti che hanno permesso agli studenti di scoprire – e vivere – la grandezza della storia romana da prospettive inaspettate.

Prima tappa: la Basilica di San Clemente, gioiello nascosto a pochi passi dal Colosseo. In questo luogo suggestivo, il prof. Cerrocchi ha saputo catturare l’attenzione dei ragazzi con un racconto appassionato e dettagliato del mosaico absidale, svelando il simbolismo della croce, dell’albero della vita, dei profeti e dei santi, ma anche delle scene quotidiane raffigurate con maestria. Un momento di vera immersione artistica e spirituale.

Seconda tappa: l’Arco di Costantino, dove gli studenti hanno potuto ammirare da vicino uno dei più importanti monumenti celebrativi dell’antica Roma. La spiegazione delle incisioni e delle figure scolpite ha permesso di comprendere meglio la propaganda imperiale e la continuità artistica nel passaggio tra paganesimo e cristianesimo.

Terza e ultima tappa: il Colosseo, dove per una volta i ruoli si sono invertiti: sono stati gli studenti, infatti, a fare da guide ai loro compagni. Hanno illustrato con competenza e passione l’architettura, la tecnica costruttiva e le curiosità del più celebre anfiteatro del mondo. Un’occasione per mettersi in gioco e condividere le proprie conoscenze in modo attivo.

Un’esperienza che ha unito storia, arte e partecipazione attiva, lasciando nei ragazzi – e nei docenti – il ricordo di una giornata ricca di emozioni e sapere.