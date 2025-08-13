Un successo la Giornata di prevenzione dermatologica a Ladispoli: effettuate 117 visite gratuite

Grando: “Sanità tra le nostre priorità assolute”

Grande successo per la giornata di prevenzione dermatologica organizzata a Ladispoli dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Santa Severa e Santa Marinella, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Cerba HealthCare e IDI – Istituto Dermatologico dell’Immacolata.

L’iniziativa, che si è tenuta lunedì 11 agosto, ha riscosso un’enorme partecipazione da parte della cittadinanza, dimostrando la crescente sensibilità verso l’importanza della prevenzione.

Durante l’evento sono state effettuate ben 117 visite gratuite per il controllo dei tumori della pelle.

È stato possibile offrire ai cittadini questo importante servizio grazie al contributo e alla professionalità della Dott.ssa Cristina Pedicelli, specialista in dermatologia dell’IDI, e del Dott. Lorenzo Tofani di Cerba HealthCare Italia.

Il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’impegno dell’amministrazione sul tema della sanità.

“L’aspetto della sanità a Ladispoli è tra le nostre priorità assolute” ha dichiarato il primo cittadino. “Iniziative come questa sono fondamentali per promuovere una cultura della prevenzione e per offrire servizi concreti ai nostri concittadini”, ha sottolineato.

Anche l’Assessore alla Sanità, Alessandra Feduzi, si è detta molto contenta per il risultato ottenuto e ha annunciato i prossimi appuntamenti.

“Ringrazio la Croce Rossa, gli istituti che hanno partecipato alla campagna e i medici che hanno offerto la loro grande professionalità. Visto l’enorme riscontro, possiamo già annunciare che tra settembre e ottobre saranno organizzate nuove giornate di prevenzione gratuita nel nostro territorio, su diverse tematiche”.

L’evento ha confermato ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra istituzioni locali, enti del terzo settore e professionisti della sanità, con l’obiettivo comune di tutelare la salute e il benessere della comunità.