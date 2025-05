L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Un nuovo cappotto termico, sostituzione del generatore, nuovi infissi esterni e efficientamento dell’illuminazione, contributo regionale fondamentale per il nostro plesso scolastico”

Un milione e mezzo di euro per la scuola di Via Castel Giuliano a Cerenova: nuovi infissi esterni ed efficientamento dell’illuminazione –

“Un contributo da un milione e mezzo di euro per l’efficientamento energetico del plesso scolastico di via Castel Giuliano dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri. Un finanziamento che ci consentirà di realizzare dei lavori importanti per il plesso, partendo da un nuovo cappotto termico, dalla sostituzione del generatore termico, di cambiare tutti gli infissi esterni, sostituendo gli attuali con dei nuovi capaci di non far disperdere, soprattutto nei periodi più freddi, il calore interno, di efficientare tutti i punti luce della scuola, sostituendo gli attuali con dei nuovi ad alta efficienza energetica garantendo a studenti e al personale un’illuminazione migliore con un consumo minore”. Ad annunciarlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, a seguito dell’ufficialità dell’ottenimento da parte dell’Ente del finanziamento di 1.560.591,66 Euro previsto nell’ambito delle misure di sostegno per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici inserite nel Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027.

“Si tratta di un contributo che di fatto ci consentirà di dare un volto totalmente nuovo al plesso di Via Castel Giuliano a Cerenova – aggiunge l’Assessore Matteo Luchetti – un plesso scolastico esistente da tantissimi anni, che oltre agli interventi di manutenzione ordinaria che sempre con il mio Assessorato riusciamo a garantire, necessitava di lavori di natura straordinaria come questo. Dei lavori importanti che riusciamo a realizzare grazie a questo milione e mezzo di euro che abbiamo ottenuto grazie ad un lavoro amministrativo e burocratico attento e di qualità”.

“Con l’occasione – conclude l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – ci tengo a ringraziare il personale dipendente del nostro Comune ed in particolar modo quello dell’Ufficio Opere Pubbliche, con il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, l’Architetto Flavio Nunnari, il Geometra Enzo Bollella e la Geometra Tiziana Artipoli, e l’Ingegner Alessio Piantadosi, addetto al settore dell’edilizia scolastica nel nostro Comune. Grazie al loro lavoro e professionalità, Cerveteri potrà eseguire delle opere fondamentali per un plesso scolastico importante come quello di Via Castel Giuliano con un contributo sovracomunale davvero ingente”.