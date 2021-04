Share Pin 0 Condivisioni

Legame uomo – animale: i bambini potranno inviare il loro racconto o disegno

“Un maestro con la coda”: il nuovo progetto di Argo Ladispoli

I bambini possono inviare il loro racconto o disegno alla mail: [email protected]

“Un maestro con la coda”: il nuovo progetto di Argo Ladispoli

Un Maestro con la coda è una delle nostre idee per divulgare l’importanza del legame uomo-animale, un legame nato infiniti anni fa che in questi ultimi decenni si sta rafforzando; sempre più uomini prendono consapevolezza di quanto ci si arricchisce stando a stretto contatto con qualsiasi animale, vivendolo, intersecando le proprie vite con la loro.

Sono proprio gli animali che diventano in questo libro i protagonisti, sono gli animali che diventano maestri di vita, nulla più della realtà; chiederemo ai bambini di raccontare una storia vera o di fantasia che vada ad analizzare come un animale può diventare un grande maestro di vita.

I bimbi con la loro voglia di stupirsi, di conoscere, con la loro innocenza, caratteristiche che hanno in comune con gli animali, sanno porsi allo stesso loro piano percependo fino in fondo le loro emozioni, comprendendoli, prendendoli come esempio, costruendo con loro una grande complicità, giocando con loro, scoprendo e sperimentando l’ambiente circostante.

L’animale per i bambini diventa amico, fratello, genitore, nonno, complice, diventa parte fondante della socializzazione, infonde sicurezza, sprona al gioco.

Ecco, sono proprio tutte queste doti fondamentali dei nostri amici con la coda che ci hanno convinto a rivolgerci ai più piccoli che sapranno sicuramente raccontarci quanto di buono apprendono da questo amico diverso da se.

Chiediamo agli insegnanti che aderiranno a questo progetto di far raccontare una storia, vera o di fantasia, scritta o disegnata da un solo bambino o a più mani, coinvolgendo quindi tutta la classe, una storia che metta in risalto un insegnamento che hanno avuto osservando e vivendo il loro animale, instaurando con lui un legame, un insegnamento che per loro è diventato un bagaglio di vita, che li ha arricchiti.