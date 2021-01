Un flashmob per ripulire il Marangone recupera chili di rifiuti

Share Pin 1 Condivisioni

Centinaia di bottiglie di vetro, decine di sacche di plastica e indifferenziata, resti metallici e plastici, rifiuti organici e alimentari e un cassone in amianto

Un flashmob all’insegna del verde, dell’area aperta, della natura e della sua tutela, organizzato dal gruppo Sons of the ocean, ha visto la partecipazione di Natureducation, VerdeLiberaTutti e No al fossile sulle rive del Marangone.

L’opera dei naturalisti per ripulire l’area però ha prodotto una raccolta impressionante di rifiuti: 300 bottiglie di birra, 19 sacchi di rifiuti plastici, 19 sacchi di indifferenziata, 5 copertoni, guaina, svariati chili di ferraglia arrugginita, una batteria di una macchina, 3 anatre morte gettate dentro un sacco dell’immondizia, una scatola contenente circa 30 gelati Calippo tra cui molti scaduti.

Il gruppo ha poi anche individuato un cassone in amianto e ha stimato la guaina abbandonata in circa 300 chili difficili da trasportare.