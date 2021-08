Il consigliere comunale di Insieme per Ladispoli, Fabio Ciampa, punta i riflettori sui bagnini che in questo periodo sono stati impegnati in innumerevoli salvataggi a mare

“Un encomio ufficiale per bagnini e volontari”, la proposta del consigliere Fabio Ciampa di Insieme per Ladispoli –

“Un riconoscimento ufficiale ai bagnini della città e anche ai volontari che si sono particolarmente contraddistinti in salvataggi e soccorsi in mare durante la stagione estiva”.

E’ la proposta che il consigliere di Insieme per Ladispoli, Fabio Ciampa, intende fare al sindaco Grando e al consiglio comunale a settembre.

Il consigliere punta infatti i riflettori sui salvataggi a mare che hanno visto impegnati i bagnini del litorale ladispolano, non ultimo e non il solo quello del bagnino dello stabilimento “Il Sogno”, Lekbir, esperto e operativo dal 1990, “il quale grazie a un tempestivo intervento ha salvato nei giorni scorsi una signora che, dopo essersi sentita male in acqua, ha rischiato di non farcela”.

“Con determinazione l’eroe in canotta rossa ha praticato immediatamente il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, rianimando la signora: quando sono arrivati gli angeli del 118 la donna respirava autonomamente ed è stata trasportata in ospedale per le cure”.

“La giornata per Lekbir è finita alla grande, ritrovando infatti una bambina che si era smarrita in spiaggia e riportandola ai suoi famigliari incolume”.

“Sono storie molto toccanti – ha detto Ciampa – che ci devono far capire la dimensione dell’importante lavoro svolto da questi ragazzi che stagionalmente proteggono bagnanti e turisti, spesso rischiando la loro vita per salvare quella degli altri: sarebbe bello fargli sentire il nostro affetto come Comune e come comunità”.