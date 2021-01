Share Pin 0 Condivisioni

Protopapa di Area PMI: “Le feste di Natale hanno dato qualche lieve segnale di ripresa nei settori dell’agroalimentare”

“Un anno disastroso per l’economia di Roma e Provincia” –

Con l’inizio del nuovo anno comincia una stagione con molte aspettative per imprese, commercianti e artigiani.

Il 2021 si è chiuso sotto i più brutti auspici con una contrazioni nei vari settori che ha frenato l’economia.

“Il bilancio è negativo, il covid ha travolto il commercio in generale – spiega Protopapa di Area PMI – e il governo non è stato un buon alleato a commercianti e ristoratori che , in particolare in questi due mesi, hanno subito forti perdite. A Roma e provincia la chiusura dei ristoranti la sera ha fermato l’attività di molte aziende dell’agroalimentare”.

“I vini, per esempio, hanno avuto una diminuzione nelle vendite del 40%”.

“Poi ci sono le aziende legate alle carni e all’ortofrutta che con le restrizioni dei ristoranti nella Capitale hanno subito dei cali molto pesanti , per fortuna ridotti grazie alla grande distribuzione che ha permesso di limitare i danni con le cene e i pranzi in famiglia”.

“Al di là di tutto – continua Protopapa – è un quadro della situazione molto preoccupante che se non avrà delle mutazioni positive a pagarne saranno i lavoratori”.

“Dopo il primo gennaio dovremmo farci in giro per la città: è la cruda realtà ma molte saracinesche rimarranno abbassate per colpa di una crisi senza precedenti”.

