Ue, azione legale contro AstraZeneca

La Commissione europea ha avviato la procedura legale contro AstraZeneca. Lo ha indicato il portavoce spiegando che l’avvio è scattato venerdì per conto dei 27 Stati membri’.

Alcuni termini del contratto per la consegna delle dosi di vaccino non sono stati rispettati, sottolineano da Bruxelles, e la società non è stata in grado di assicurare una strategia credibile per procedere alla consegna delle dosi nei tempi previsti. L’Ue punta ad assicurare velocità nella fornitura delle dosi agli europei.