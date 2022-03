Cristiano Todaro e la Run&Smile di nuovo in prima linea per una delle manifestazioni sportive più importanti del territorio

Domenica 29 Maggio 2022 si svolgerà a Ladispoli la manifestazione sportiva RunDay.

Torna uno degli eventi sportivi più attesi in tutto il territorio, capace di richiamare a Ladispoli centinaia di atleti da tutta Italia. Infatti, ogni volta, anche durante il terribile momento della pandemia che ha messo in grandi difficoltà chi ama lo sport per la difficoltà di partecipare a gare e manifestazioni in completa sicurezza, la RunDay è riuscita nel suo intento di divertire, unire e far vincere lo sport.

RunDay Ladispoli: la gara che aiuta gli animali

In questa edizione l’aiuto che la RunDay tornerà a dare alle realtà associative del territorio sarà rivolto all’associazione animalista Dammi La Zampa Onlus. Infatti il ricavato della gara non competitiva aperta a tutti sarà devoluto ad una delle realtà maggiormente attive, in prima linea da tanti anni per la salvaguardia e la difesa degli animali, grazie al coraggio e all’impegno di tanti volontari. Tutti potranno quindi partecipare con un’offerta libera e prendendo parte alla gara non competitiva di 4 km.

Lo spirito della RunDay

«Se pensate alle gare tradizionali, fatte di crono e medaglie, questa è solo una parte dell’evento: la RunDay è soprattutto una giornata di festa che regala la possibilità di conoscere tanti nuovi runners e amici» – spiega Cristiano Todaro, uno dei fondatori ed animatori, nonché sponsor della manifestazione.

Il clima gioioso è la cornice di una gara dal percorso suggestivo. Correre vicino al mare, vicino la natura del bosco di Palo, o come in passate edizioni, nella necropoli etrusca, è una bella esperienza. Completano il quadro il pacco gara la possibilità di convenzioni con ristoranti e attività del territorio che supportano l’evento.

Tutto parte dai sogni, come quello della quadra di Ladispoli, l’ASD Run&Smile, attiva in prima linea nell’organizzazione, grazie soprattutto all’entusiasmo di Cristiano Todaro, Mauro di Giovanni, Luca De Dominici e degli altri. Importante è anche il supporto economico degli sponsor, tra i quali il negozio sportivo Todaro Sport che nel corso del tempo ha più volte dimostrato di essere vicino al mondo dello sport a 360°.

La RunDay è anche un’occasione per fare del bene perché si lega ad iniziative di solidarietà, per la raccolta di fondi da devolvere ad associazioni di volontariato o strutture di assistenza del territorio.

Come partecipare

Per info e iscrizioni: www.icron.it | telefono: 339.19.88.145

Come dice il motto: «fai della RunDay il tuo stimolo per arrivare al traguardo carico di energia positiva!».

