“Tutti diversi, tutti uguali, tutti sereni”, Moscherini: “Nel nostro programma attenzione per coloro che ne hanno più bisogno”

Sabato è avvenuto l’incontro “Tutti diversi, tutti uguali, tutti sereni” presso il ristorante “Da Bibbo”, presenziato dal candidato sindaco Gianni Moscherini e dove è intervenuto l’ex ministro della famiglia e delle politiche sociali nonchè attuale responsabile del dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia, Antonio Guidi.

Fra le varie tematiche discusse la disabilità e la cura del “dopo di noi”, l’eliminazione delle barriere architettoniche ma anche la previdenza sociale ed il welfare del cittadino.

L’ex ministro Antonio Guidi, oltre ad un excursus sul suo percorso politico e di vita, ha messo alla luce come l’eliminazione delle barriere architettoniche e la non trascuranza delle diversità del cittadino siano di rilevanza notevole, constatando “quanto sia stata maltrattata la realtà di Cerveteri dagli etruschi ad oggi” e supportando il programma politico del candidato sindaco con fermezza affermando “dobbiamo dire no agli incubi delle cattive amministrazioni”, e concludendo “Se volete bene a voi è perchè credete ancora. Io ci credo, sennò non sarei qui. Aiutate la gente ad andare a votare, perchè votare è una medicina, un atto concreto di speranza nel cambiamento. Votare è un atto di vita!”.

Prendendo poi la parola Gianni Moscherini, dopo il plauso dei presenti, ha elencato i vari punti chiave in merito alla questione: “Nel programma elettorale ho individuato gli strumenti con i quali FAR VIVERE, NON SOPRAVVIVERE coloro che più ne hanno bisogno. Far vivere bene tutti, compresi coloro che stanno peggio”, seguito da una sonora standing ovation dei presenti all’appuntamento.

Concludendo poi: “Potremmo fare un accordo insieme a Ladispoli per poter far edificare un ospedale funzionale, con tutte le professionalità necessarie sul territorio. Collaborando, mettendoci di comune accordo insieme, domandando alla Regione, al Governo, al Ministero, e chi di dovere, ciò di cui abbiamo bisogno per il benessere dei cittadini”.

