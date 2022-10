Turista americano in visita ai Musei Vaticani abbatte 2 statue

Turista americano abbatte 2 statue nei Musei Vaticani. Voleva attirare l’attenzione del Papa, ma viene consegnato alle autorità

Ieri, 5 ottobre, un turista americano in visita a Roma ha scaraventato a terra 2 statue all’interno dei Musei Vaticani. L’uomo, un 65enne, è stato fermato dalla gendarmeria e poi consegnato alle autorità italiane. La denuncia sarà per danneggiamento aggravato. Le opere, secondo quanto riporta adnkronos, erano esposte nella galleria Chiaramonti e per riparare al danno serviranno circa 15 mila euro e centinaia di ore di lavoro.

L’uomo, in visita nella capitale da pochi giorni, ha precedenti negli USA per atti osceni in luogo pubblico. Pare che soffra di disturbi psichici e che abbia compiuto il gesto per attirare l’attenzione di Papa Francesco.